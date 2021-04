Milan-Sampdoria, precedenti positivi a San Siro: i numeri / Serie A News

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Sampdoria, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Questi i precedenti tra i club a San Siro

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Sampdoria, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Ottimi i precedenti per il club rossonero a San Siro, che ha ottenuto il successo in 40 delle 62 sfide casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (11N, 11P). I doriani sono l’avversaria contro cui il Diavolo può vantare la più alta percentuale di vittorie casalinghe (64.5%), tra quelle ospitate almeno 40 volte in Serie A. Queste le formazioni ufficiali: due novità per il Milan