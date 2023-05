Milan-Sampdoria, cantato come sempre ‘Pioli is on fire’ | PM NEWS

Prima di Milan-Sampdoria, come sempre avvenuto, i tifosi rossoneri hanno intonato il coro 'Pioli is on fire'

Nonostante le tante critiche mosse sui social, Stefano Pioli ha ricevuto la vicinanza del pubblico presente a San Siro. Come appreso dal nostro inviato sul posto, prima di Milan-Sampdoria i tifosi rossoneri hanno cantato come sempre il coro 'Pioli is on fire', divenuto celebre nel corso della passata stagione.