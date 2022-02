Milan-Sampdoria, Pioli: “Cosa pensano fuori non ci interessa”

Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria e interrogato sulla squadra sottovalutata ha risposto così.

Dopo ogni vittoria, per i rossoneri sembra quasi che serva sempre la conferma, che stavolta deve arrivare in Milan-Sampdoria di domani e Stefano Pioli ha parlato di questo in conferenza stampa. I rossoneri vengono considerati sempre sotto esame, come se non fosse mai una certezza la squadra milanista. Una sottovalutazione continua, come se non fosse la normalità, nonostante sia così ormai da più di due anni. Ecco come ha risposto Pioli in conferenza stampa stamattina: "Giusto così. Dobbiamo pensare che il prossimo esame sia il più difficile perché così ci prepariamo al meglio. Non ci interessa cosa pensano fuori, pensiamo solo a prepararci al meglio". Queste, intanto, le notizie più importanti della mattina di oggi >>>