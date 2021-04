Milan-Sampdoria, ora bisogna sfatare il tabù San Siro

Milan-Sampdoria in corso, i rossoneri non vincono a San Siro da quasi due mesi, era il 7 febbraio. Ora bisogna sfatare il tabù.

Si sta giocando Milan-Sampdoria, 29^ giornata del campionato di Serie A, e i rossoneri sono arrivati a questo match con un tabù da sfatare: quasi due mesi senza vittorie a San Siro. Il Diavolo non riesce a ottenere i tre punti in casa dal 7 febbraio. Sono cinque, in totale, le gare disputate dal Milan in tutte le competizioni a San Siro, senza ottenere il successo. Numeri totalmente in contrasto con le gare in trasferta, dove invece il Milan è praticamente infallibile: 14 vittorie su 16. Il Corriere della Sera, invece, sottolinea come in casa il rendimento sia praticamente da metà classifica. Ora Milan-Sampdoria, il tabù va sfatato. Segui live il match Milan-Sampdoria che si sta giocando in questi minuti >>>