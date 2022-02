Milan-Sampdoria 1-0, Rafael Leao MVP della partita / Serie A News

Il Milan ha comunicato il migliore in campo della partita di Serie A contro la Sampdoria. Chi sarà mai? Ovviamente Rafael Leao

"Ha qualità straordinarie che mai come in questa stagione sta mettendo in evidenza e soprattutto al servizio della squadra. Rafael Leão segna e decide, la Sampdoria è solo l'ultima delle sue vittime. Il portoghese ha realizzato una vera e propria delizia, di velocità e precisione, per sbloccare la partita e permettere poi al Milan di vincere. Tre punti d'oro e per il 17 rossonero una grande prestazione, fatta di strappi imprendibili e giocate di spessore. Una prova apprezzata e applaudita da tutto San Siro, premiata dai nostri tifosi i quali lo hanno votato come migliore in campo. Leão ha ricevuto più del 60% delle preferenze, davanti a Maignan, Bennacer e Florenzi.