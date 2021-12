Milan-Salernitana, Padovan: “Fatto tutto subito e bene”

Padovan ha parlato di Milan-Salernitana, elogiando la formazione rossonera per la prestazione nonostante le assenze. Ecco le sue parole.

Una bella vittoria rossonera in Milan-Salernitana, commentata da Giancarlo Padovan ai microfoni di Sky, dove ha sottolineato i meriti della squadra milanista. Ecco tutte le sue parole: "Ha fatto tutto in poco tempo e bene, la partita l'ha fatta il Milan. Poteva fare il terzo gol, che avrebbe dato maggiore sicurezza, migliore gestione delle risorse e più tranquillità. Il Milan, in testa alla classifica, è una squadra che ha delle assenze, magari non così pesanti, anche se quella di Kjaer è pesante, e nonostante questo ha sempre delle ottime soluzioni: Messias, Saelemaekers che è tornato al gol e lo stesso Ibra".