Milan, sale il prezzo di Kessie e Calabria: ecco quanto valgono ora / News

Il grande rendimento di Franck Kessie e Davide Calabria ha fatto alzare la loro valutazione sul mercato. Ecco le cifre

Il noto portale 'Transfermarkt' ha aggiornato i valori di mercato, facendo una top 10 dei calciatori di Serie A che più hanno aumentato la propria valutazione. Come si può notare, sono presenti due calciatori del Milan, ovvero Franck Kessie e Davide Calabria. Entrambi, protagonisti di una grande stagione fino a questo momento, hanno alzato l'asticella e, di conseguenza, accresciuto anche il loro valore. L'ivoriano occupa la seconda posizione in classifica, con una valutazione di 50 milioni di euro, lievitata di ben 10 milioni rispetto all'ultimo aggiornamento. Settima posizione per Davide Calabria, che adesso costa 25 milioni (+7 milioni). Intanto Baresi, vicepresidente del Milan, svela il futuro di Tomori.