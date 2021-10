Milan, Saelemaekers prolunga il contratto di altri due anni | News

Alexis Saelemaekers ha rinnovato il suo contratto: l'esterno belga ha prolungato la sua avventura rossonera di altre due stagioni

Il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga, arrivato nel gennaio del 2020 dall'Anderlecht, ha sorpreso società, squadra e tifosi dimostrando di essere un calciatore forte, duttile e con ottime qualità sia tecniche che tattiche. Il classe 1999 era in scadenza nel 2024, dunque non c'era così molta fretta di rinnovare. In ogni caso il numero 56 rossonero ha prolungato di altri due anni, segno di come anche la volontà di un calciatore nel proseguire l'avventura con la maglia del Diavolo possa essere determinante. Milan, ottime notizie: Saelemaekers ha rinnovato il contratto.