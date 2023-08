Milan, Saelemaekers: “Non so se è un addio, ma sarete nel mio cuore”

Si sono separati Alexis Saelemaekers e il Milan , con non troppa gioia del secondo. I rossoneri hanno voltato pagina rinforzando la squadra in modo importante sugli esterni e così il belga classe 1999 si è ritrovato un po' escluso. Messo alla porta, ha accettato la destinazione di Bologna , non lontana dalla sua residenza precedente. Si è trasferito in prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra complessiva di circa 15 milioni.

Dopo l'ufficialità, arrivata poco fa, Saelemaekers ha pubblicato su Instagram un video per salutare i tifosi rossoneri e tutta la società, accompagnato da un bellissimo messaggio: "Non sono mai stato di tante parole, mi è sempre piaciuto dimostrare più che parlare, ma due parole a voi ve le devo. Grazie per questi anni insieme, sono cresciuto sia sotto il punto di vista lavorativo che umano. Ho indossato con orgoglio e rispetto questa maglia e ho sempre cercato di dare il 100% per me e per voi. Per voi tifosi che mi avete sempre fatto sentire a casa e avete dimostrato sempre il vostro calore. Un grazie anche alla società che mi ha permesso di vivere tutto questo! Non so ancora se sarà un addio il nostro, o solo un arrivederci, ma a prescindere da cosa mi riserverà il futuro... Milano sarete sempre nel mio cuore!" Milan a un passo da Taremi: le ultime news >>>