Milan, Saelemaekers in gol col Belgio contro la Repubblica Ceca

Gol di Saelemaekers, esterno del Milan, in Nazionale contro la Repubblica Ceca. Alla seconda presenza ufficiale con il Belgio.

Continua la bellissima esperienza di Alexis Saelemaekers, esterno del Milan classe 1999, con il Belgio. L'esterno rossonero, dopo aver esordito nella prima gara ufficiale tre giorni fa, adesso ha trovato anche il primo gol con la sua Nazionale. Entrato al 57' minuto del match contro la Repubblica Ceca, ci ha messo davvero poco per trovare la via della rete. Otto minuti. Bella azione belga, sponda in area da parte di Romelu Lukaku, attaccante classe 1993 del Chelsea, e gol di Saelemaekers da distanza ravvicinata. Il suo gol è stato quello del 3-0. Crescita di Saelemaekers davvero esponenziale. Il Milan si gode il suo gioiellino.