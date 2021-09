Milan, Saelemaekers: “Ho dato tutto per il Belgio, mi dispiace dell’errore”

Saelemaekers, esterno del Milan, dopo il match giocato con il suo Belgio ha parlato in conferenza stampa. Ecco tutte le sue parole.

Ieri c'è stato l'esordio di Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, in una partita ufficiale con la maglia del Belgio. Grande gioia e soddisfazione per il classe 1999, che dopo il match ha parlato in conferenza stampa. Ha giocato titolare ed è stato tra i protagonisti. Ecco le sue parole sul match: "Penso di aver fatto una partita interessante nel complesso. Ho fatto del mio meglio anche se ho commesso un errore grave e me ne pento. Poi ho dato tutto quello che avevo per aiutare la squadra, per ritrovare unità. Ho cercato di contribuire alla vittoria, ed è la cosa più importante da ricordare oggi. Dobbiamo ricordare la reazione dopo il primo gol e la bella partita giocata". Intanto ecco tutti gli svincolati, qualcuno potrebbe interessare >>>