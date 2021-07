Milan, Saelemaekers assente contro la Pro Sesto: il motivo | PM News

Alexis Saelemaekers non farà parte del match contro la Pro Sesto. Ecco cosa ha scoperto la redazione di PianetaMilan.it sulla sua esclusione

Alexis Saelemaekers non prenderà parte al match contro la Pro Sesto. Il calciatore belga, infatti, non è partito nemmeno dalla panchina per l'amichevole contro la squadra militante nel campionato di Serie C. Stando a quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, il classe 1999 ha accusato un affaticamento muscolare. Nulla di così preoccupante, dunque, per il numero 56 del Milan. Ecco Ballo-Touré: il terzino sta svolgendo le visite mediche.