Milan, Sacchi spiega: “Pioli ha capito una cosa fondamentale”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha esaltato Stefano Pioli, allenatore rossonero

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato di Stefano Pioli nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Sacchi ha parlato così del tecnico rossonero: "Lui ha capito che prima viene il gioco e poi i giocatori. E il gioco aiuta i giocatori a migliorarsi e a non sentirsi soli. Per una precisa strategia economica, che io condivido, il Milan ha scelto di non spendere e spandere sul mercato. Bravi Paolo Maldini e Frederic Massara a prendere giocatori funzionali alle idee dell'allenatore. E bravo Pioli a fare di questo ragazzi un gruppo, un collettivo. Mi sembra che lui interpreti bene la missione del calcio, nato per essere uno sport offensivo e "di squadra".