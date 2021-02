Milan, Sacchi: “Pioli si ricordi di Giulio Cesare. Vi spiego” | News

Milan, il pensiero di Sacchi

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha come di consueto scritto un pezzo per La Gazzetta dello Sport. Sacchi si è soffermato sul campionato del Milan e sul lavoro di Stefano Pioli. Ecco cosa ha scritto.

“Per restare in alto Pioli si ricordi Giulio Cesare Il Milan stupisce grazie al suo collettivo. Se punterà su altro pagherà rispetto a Juventus e Inter il gap rappresentato da forza, esperienza, qualità individuali, personalità. Serve strategia, non tatticismo”.

