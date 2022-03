Milan, Sacchi: “Nel calcio italiano siamo arretrati, fermi a 60 anni fa”

Sacchi, che con il Milan ha vinto tutto e ha stravolto il gioco del pallone, parla del momento del movimento calcistico. Ecco le sue parole.

Uno dei momenti più bui della storia calcistica italiana, analizzato da Arrigo Sacchi, allenatore che con il Milan ha vinto tutto e ha cambiato per sempre il calcio. Per la seconda volta consecutiva, l'Italia non si è qualificata ai Mondiali, come nel 2018. Sacchi era moderno già quarant'anni fa, ma il sistema calcistico e il movimento in generale, da sempre, sono restii al cambiamento. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore ha provato a dire il proprio pensiero e a spiegare come si potrebbe ripartire.