Milan, Sacchi: “Kessie? O rinnova o si lascia fuori squadra” | News

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport la partita dei rossoneri contro l'Atletico Madrid. Sacchi si è soffermato in particolar modo sull'espulsione di Kessie: "Contro l’Atletico, il Milan di Pioli stava giocando un football bello, coraggioso e di livello internazionale, ma purtroppo nel momento di difficoltà - l’espulsione di Kessie - ha disconosciuto la propria impostazione tattica e ha fatto catenaccio formando una linea difensiva di sei giocatori con due centrocampisti intenti a filtrare ogni pallone. Forse la miglior difesa per Pioli sarebbe stata mantenere la stessa organizzazione con una punta in meno (4-3-2), così l’avversario avrebbe dovuto pensare anche a difendersi. Al Mondiale del ’94 capitò anche alla nazionale italiana di giocare un paio di partite in 10 contro 11, e le vinse entrambe, quindi si può vincere anche in 10, con l’organizzazione.