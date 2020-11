Milan, Sabatini: “Ibrahimovic gioca meglio ora di dieci anni fa” | News

Ultime Notizie Milan News: Sabatini esalta Ibrahimovic

MILAN NEWS – Il giornalista Sandro Sabatini, in collegamento telefonico con Radio Sportiva, ha esaltato Zlatan ibrahimovic. Lo svedese è attualmente il capocannoniere della Serie A con 10 gol.

"Serie A? Che sia alzata l'età media non è una novità, Ibrahimovic è comunque un eccezione perché come ha detto Gattuso gioca meglio ora di 10 anni fa. Che le difese sono più disattente è vero, mi sembra che da quando non c'è il pubblico manca un po' attenzione".