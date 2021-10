Milan, Rui Costa eletto presidente: resterà in carica fino al 2025

Buone notizie per Rui Costa, ex Milan, che è stato eletto presidente del Benfica. Ecco l'annuncio del club sui profili social.

Ieri ci sono state le elezioni in casa Benfica e in mattinata Rui Costa, ex numero 10 del Milan, ha scoperto di essere stato eletto presidente. Diventa così il trentaquattresimo presidente della storia del club portoghese. La notizia è ufficiale ed è stata comunicata direttamente dal club sul proprio profilo Twitter. Saranno quattro gli anni di presidenza per lui: fino al 2025. Ecco il messaggio del Benfica: "Eletti gli organi direttivi del Club per il quadriennio 2021-2025. Rui Manuel César Costa è il 34esimo presidente nella storia di Sport Lisboa e Benfica".