Milan, Rudi: “Mourinho è il nuovo Liedholm, i romanisti lo amano”

Storico attaccante tedesco, Rudi ha parlato di Josè Mourinho, allenatore della Roma, paragonandolo a una bandiera giallorossa e del Milan come Niels Liedholm, che avrebbe compiuto 100 anni ieri. Ecco le sue parole al CorSport a riguardo: "Dybala è uno degli acquisti più importanti della storia del club, magnifico. Mourinho per la Roma è il nuovo Liedholm di questo tempo, di questo calcio. Si avvicina molto allo stile del Barone, ma anche al suo carattere. Anche la sua passione per i tifosi romanisti è simile. Mourinho è un grande del calcio, ha optato per questa nuova avventura ed è subito stato ripagato con un trofeo. Roma lo ama, e fa bene".