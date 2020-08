Milan, Roque Junior compie 44 anni: auguri di buon compleanno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Compie oggi 44 anni l’ex difensore, fra le altre anche del Milan, Roque Junior.

In totale per il brasiliano, 75 presenze in rossonero, senza però trovare mai la gioia del gol. Arrivato a Milano a gennaio del 2000, Roque Junior ci è rimasto per 3 stagioni e mezzo, lasciando il club dopo aver sollevato la Champions League nel 2003 a Manchester contro la Juventus.

Fra i suoi successi in rossonero anche la Coppa Italia vinta pochi giorni dopo quella coppa ‘dalle grandi orecchie’. La redazione di PianetaMilan augura a Roque Junior un felice e sereno compleanno.

TONALI-MILAN: GLI AGGIORNAMENTI DELL’ULTIM’ORA >>>