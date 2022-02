Milan, Ronaldo: “Serve la Superlega, prima o poi ci sarà”

Ronaldo, ex attaccante del Milan, ha parlato della Superlega, sottolineando come sia una cosa di cui i club hanno bisogno.

Un anno e mezzo nel Milan per Ronaldo, condito da 20 presenze e 9 gol, che gli sono bastate per vincere la Champions League, la Supercoppa Europea e la Coppa del Mondo per club. Ospite alla Bobo TV, il Fenomeno è tornato sulla Superlega, di cui anche il Milan faceva parte: "Il calcio è in continua evoluzione proprio per la sua popolarità nel mondo. È normale che le società principali vogliono più soldi, servono per comprare i campioni. Vedi Mbappè al Real Madrid, è tutta una scala che si rivolta anche sui piccoli e medi club. La Superlega è un movimento per migliorare la Champions League, ma bisogna discuterne bene anche con i capi del calcio mondiale. Quello che abbiamo visto nei mesi scorsi è stato un disastro".