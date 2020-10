Milan, Romagnoli nel derby stabilirà record di presenze in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Romagnoli è tornato dall’infortunio ed è pronto a giocare titolare in Inter-Milan. Una scelta che non sarebbe stata così scontata se Matteo Gabbia non fosse risultato positivo al Covid-19, anche perché il Capitano rossonero non gioca una partita da quasi tre mesi e dunque poteva essere un rischio schierarlo subito nel derby.

Eppure, salvo situazioni imprevedibili, Romagnoli sarà titolare per il derby. Per lui sarà la presenza numero 200 in Serie A. Uno straordinario traguardo se pensiamo che si tratta di un classe 1995. Ormai da anni è una certezza per la retroguardia rossonera. Speriamo possa essere un traguardo da ricordare con piacere, associato ad una bella partita del Milan.