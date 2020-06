Milan-Roma, la sfida tra Elliott e Pallotta: conti in rosso e grandi ambizioni

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla partita tra Milan e Roma di domani e sulla sfida tra le due proprietà americane. Elliott da una parte e James Pallotta dall’altra. In questo momento i giallorossi sono in vendita, mentre i rossoneri no. Non ancora almeno. Il fondo americano passerà la mano quando Paul Singer riterrà di aver risanato il club e reso di nuovo appetibile sul mercato.

Da un certo punto di vista, dunque, i destini di Milan e Roma sono piuttosto simili. L’obiettivo sportivo resta la conquista di un posto Champions, ma Elliott dovrà sicuramente aspettare almeno un’altra stagione, visto che i rossoneri possono ambire al massimo l’Europa League, mentre a fine mese si chiuderà il bilancio 2019-20. Rispetto al terribile -146 milioni dell’ultimo esercizio ci sarà un miglioramento, ma relativo: la proiezione è di circa -100. Cifra sulla quale i mancati introiti (tra ricavi da stadio e commerciali) legati alla crisi Covid hanno avuto un impatto significativo. Va detto però che la solidità del club c’è, considerando che il Milan, a differenza di tante altre squadre, non ha debiti sui mercati obbligazionari.

Va anche detto comunque che Elliott fino a questo momento ha immesso parecchio denaro nel Milan: escludendo il rimborso di due bond da 141 milioni, l'investimento complessivo supera i 520 milioni. Fondamentale il progetto stadio, che sembra aver trovato finalmente il punto di svolta. Per quanto l'aspetto sportivo, il rilancio verrà affidato a Ralf Rangnick, con la proprietà che ha già indicato la strada maestra: giocatori giovani, di prospettiva, da acquistare a poco e valorizzare, in modo da crescere il valore patrimoniale del club. Insomma, gli obiettivi sono tanti, ma il presente è solo Milan-Roma di domani.