Milan-Roma, Ibra non recupera: ma Pioli ha piena fiducia in Rebic

MILAN NEWS – La notizia più importante dell’interessante conferenza stampa di Stefano Pioli da Milanello di oggi pomeriggio riguarda certamente il mancato recupero da parte di Zlatan Ibrahimovic per la sfida di domani contro la Roma. Lo svedese non andrà nemmeno in panchina e, dunque, non sarà presente nella lista dei convocati che il tecnico rossonero diramerà al termine della seduta pomeridiana di oggi.

Il tecnico emiliano, tuttavia, non è apparso preoccupato. Pioli ha piena fiducia nei suoi uomini e in uno in particolare. Parliamo di Ante Rebic che contro il Lecce lunedì sera si è fatto ampiamente perdonare l’ingenuità pagata a caro prezzo il 12 giugno contro la Juventus, quando venne espulso dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco.

Il croato è stato pubblicamente elogiato oggi in sala stampa: “Ibra domani non sarà nemmeno in panchina. Ante, però, ha ottime caratteristiche e ha dimostrato di saper fare bene sia da prima punta che a sinistra e lo vede anche seconda punta. A Lecce ha giocato una gran partita di intensità, sta ampliando il suo bagaglio. Lui deve giocare con la sua intensità perché ha una grande forza fisica. La generosità e il sacrificio fanno parte del nostro modo di giocare ormai. Lunedì ha fatto anche una rincorsa di 70 metri e questo è un aspetto importante. Giocheremo ogni 3 giorni e atteggiamenti come quello di Rebic sono molto importanti”.

Rebic, quindi, giocherà ancora una volta titolare a discapito di Rafael Leao. Il croato ha segnato contro il Lecce la sua settima rete in 8 gare di campionato nel 2020. Una media davvero spaventosa. La motivazione è doppia: il croato vuole sia superare il suo record di 10 gol in un singolo campionato (2012-13 con l’Hajduk Spalato) che conquistarsi il riscatto dei rossoneri dall’Eintracht Francoforte. Domani altro banco di prova.

