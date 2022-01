Milan-Roma, El Shaarawy sarà assente per i giallorossi: le ultime

El Shaarawy non ci sarà in Milan-Roma del 6 gennaio. L'ex rossonero è indisponibile e si aggiunge ai tre positivi della squadra capitolina.

Si avvicina la ripresa del campionato e si ripartirà da Milan-Roma, che però non avrà tra i protagonisti Stephan El Shaarawy, classe 1992 giallorosso. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, anche l'ex rossonero non sarà a disposizione della squadra giallorossa. Si va ad aggiungere ai tre positivi al Coronavirus che negli ultimi tre giorni sono stati rilevati. Uno di questi è Borja Mayoral, spagnolo classe 1997. Gli altri due sono ancora ignoti al momento. Insomma, i capitolini perdono pezzi in vista del match di San Siro all'Epifania, ma recuperano anche alcuni elementi che invece erano assenti da tanto. Rossoneri, che invece sembrano pronti ad arrivare finalmente al gran completo.