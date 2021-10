Milan-Roma, difficile il rientro di Rebic. Si è allenato a parte anche oggi

Non arrivano notizie positive da Milanello per quanto riguarda Ante Rebic. Il croato non dovrebbe farcela per Milan-Roma

Renato Panno

Messa alle spalle la vittoria tanto sofferta quanto importante contro il Torino, per il Milan è tempo di guardare avanti. Il futuro prossimo si chiama Roma: la squadra di José Mourinho è reduce dalla rimonta alla 'Sardegna Arena' contro il Cagliari. Se per Brahim Diaz non sembrano esserci problemi per un suo impiego dal primo minuto, diversa è la situazione che riguarda Ante Rebic. Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su 'Sky Sport' non ci sono sensazioni positive sul recupero del croato, che anche oggi ha svolto lavoro personalizzato. La caviglia fa ancora male, per questo motivo c'è la volontà di accorciare i tempi. Il forfait, quindi, sembra quasi annunciato. Milan, si pesca in Serie A il sostituto di Kessié? Le ultime >>>