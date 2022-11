Milan, i risultati delle partite del weekend disputate dal settore giovanile

(fonte acmilan.com) - L'ultimo weekend di novembre ha portato in dote diversi ottimi risultati per le squadre del Settore Giovanile rossonero. Cominciamo dalla doppia vittoria sul Monza per U18 e U17: il poker di reti della squadra di Terni vale l'aggancio all'Inter al 3° posto nel Girone B; il successo, più equilibrato, della compagine di Lantignotti ha anche qui implicazioni importanti di classifica, con uno svantaggio dimezzato (ora -2) dall'Hellas Verona seconda. Prosegue, con una cinquina a San Marino, la marcia ai piani alti della Primavera di Davide Corti mentre, sempre al femminile, U17 e U15 continuano i loro andamenti da imbattute e a punteggio pieno. Successo importante, in trasferta contro l'Udinese, per l'U16 che si conferma in testa alla classifica del suo girone.