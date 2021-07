Milan, rinviata a venerdì la conferenza di Maignan | PM News

Mike Maignan, portiere del Milan, parlerà in conferenza stampa non più giovedì, ma venerdì alle 13:45 circa

Cambio di programma. Il Milan aveva annunciato per giovedì la conferenza stampa di presentazione di Mike Maignan, ma quest'ultima ha avuto un piccolo rinvio. Come appreso dalla nostra redazione, il portiere parlerà ai giornalisti nella giornata di venerdì, a partire dalle 13:45. Sarà un'occasione per gli addetti ai lavori ma anche e soprattutto per i tifosi scoprire l'estremo difensore, che avrà il compito di sostituire nei prossimi anni Gianluigi Donnarumma. Intanto si avvicina il ritorno di Dalot al Milan. Ecco le novità.