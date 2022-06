Milan, rinnovo Leao priorità. Mercato, cambio programma e top player in attacco?

Il rinnovo di Rafael Leao è una vera e propria priorità per il Milan. Il portoghese, il cui contratto è in scadenza nel 2024, guadagna 1,5 milioni di euro: l'obiettivo è quello di triplicare l'ingaggio. Adeguamento in vista anche per Fikayo Tomori, intanto si continua a lavorare a fari spenti per Nicolò Zaniolo. Ma attenzione al possibile cambio di programma sul calciomercato: budget destinato ad un top player in attacco? Nelle prossime schede le Top News di stamattina!