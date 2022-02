Milan, tutto pronto per il rinnovo di Leao. Mercato, che colpo dal Psg

Diverse le notizie sul Milan in questa mattina del 17 febbraio 2022. In primo piano c'è sempre il calciomercato, con il rinnovo di Rafael Leao (100 presenze in rossonero) e quello di Franck Kessie (sempre più lontano). Attenzione anche ad un possibile colpo dal Psg. Intanto sabato c'è la partita contro la Salernitana, con Pioli pensa a due cambi di formazione importanti.