Milan, rinnovo Kessie difficile: sarà il terzo addio illustre a zero?

L'addio di Franck Kessie è praticamente scritto. Il Milan è destinato a perdere altro denaro fresco dopo Donnarumma e Calhanoglu

Renato Panno

La notizia degli ultimi giorni è sicuramente l'imminente passaggio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. L'attaccante, come noto, ha rifiutato da mesi il rinnovo proposto dalla Viola perché voglioso di alzare l'asticella. Il salto di qualità verrà fatto con la maglia bianconera, a cui si legherà presto per i prossimi anni. L'attuale contratto del serbo è in scadenza nel 2023, ma la dirigenza gigliata non ha perso tempo a piazzarlo in anticipo per evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno e mezzo. Troppo alto il valore di Vlahovic per non approfittare di una plusvalenza importantissima.

Un modus operandi sicuramente discutibile, perché la Fiorentina perderà uno dei giocatori chiave per conquistare l'obiettivo Europa. Si poteva temporeggiare forse fino a giugno per poi organizzare la cessione in estate. Così facendo però la valutazione, ad un anno dalla scadenza, sarebbe stata sicuramente minore. Tutto questo preambolo per sottolineare la differenza con il Milan, che ha optato per tutt'altra scelta. Il Diavolo ha usufruito delle prestazioni di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu fino all'ultimo. Due giocatori preziosissimi per la conquista della Champions League, ma che si sono liberati a parametro zero pochi giorni dopo. Una perdita economica di un certo livello considerato che, la valutazione attuale di entrambi, è esattamente di 100 milioni di euro (fonte transfermarkt).

Il destino di Franck Kessie sembra andare proprio in questa direzione. Dopo i primi colloqui con l'agente, la trattativa è finita nel dimenticatoio a causa della differenza tra domanda ed offerta. Se ai 100 milioni sopra citati si aggiungono i 48 milioni di valutazione dell'ivoriano, si arriva a sfiorare i 150 milioni di euro. Denaro fresco che sarebbe stato ossigeno per le casse rossonere e che avrebbe permesso di operare sicuramente con più leggerezza sul mercato. Quale sia la decisione giusta è difficile da dire, ma in periodi di crisi economica mondiale si tratta di una cifra troppo importante da non sottolineare. Ecco le Top News di ieri sul Milan: Lazetic ufficiale, offerta rifiutata per Thiaw

