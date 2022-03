Milan, rinnovi pronti per Maldini e Massara: ecco quanto guadagnano

Quanto guadagnano Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan che hanno riportato il Diavolo? Ecco la cifra

Salvatore Cantone

Ivan Gazidis,Paolo Maldini e Frederic Massara. I tre dirigenti stanno riportando il Milan in alto. Dopo anni difficili, la squadra rossonera è finalmente tornata competitiva in Italia. In Champions c'è ancora molta strada da fare, ma il percorso intrapreso è quello giusto.

Gazidis con le tante sponsorizzazioni, Maldini e Massara con le scelte in ambito sportivo, stanno dando nuovamente al Milan lo spessore di un tempo. Grande merito ovviamente da parte di Elliott, che ha messo le persone giuste al posto giusto. Dopo la vicenda Rangnick la dirigenza si è compattata, dimostrando coesione anche nei momenti più delicati.

Ricordiamo che Maldini e Massara hanno un contratto in scadenza a giugno, ma non dovrebbe esserci alcun problema per il rinnovo. La proprietà è molto soddisfatta del loro rendimento e sarebbe impossibile pensare il contrario, visto che i due dirigenti raramente in questi mesi hanno sbagliato l'acquisto di qualche giocatore. Certo qualche scelta è stata sbagliata (viene in mente l'ingaggio di Mandzukic ad esempio), ma la perfezione è impossibile. Solo chi non fa sbaglia.

Detto questo, a quanto ammonta attualmente lo stipendio dei dirigenti rossoneri? Secondo Sport Mediaset Maldini guadagna 1,3 milioni a stagione, mentre Massara 700.000 euro l'anno. Probabilmente ci sarà un ritocco dell'ingaggio per i due dirigenti come premio per il lavoro svolto. Ivan Gazidis, invece, ha un contratto fino al dicembre prossimo con uno stipendio da 3,15 milioni di anno. E' proprio il caso di dirlo: soldi ben investiti. Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio fuori Milano? Due occasioni dal Real Madrid

