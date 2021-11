Milan, rinnovata la partnership con Etro: il comunicato

Il Milan ha rinnovato la partnership con Etro, che si conferma Official Travel Accessories Supplier della Prima Squadra maschile

AC Milan e Etro sono lieti di annunciare il rinnovo della loro partnership, che vede la casa di moda italiana continuare il rapporto con i rossoneri come Official Travel Accessories Supplier della Prima Squadra maschile.

Il rapporto tra ETRO e AC Milan è cominciato lo scorso anno, nell'ottobre 2020, nel segno dello stile, con la realizzazione da parte della prestigiosa casa di moda che dal 1968 rappresenta lo stile Made in Italy nel mondo di un'esclusiva personalizzazione degli accessori da viaggio per i rossoneri: la borsa da viaggio, lo zaino e necessaire sono contraddistinte dalle iniziali e dal numero di maglia dei calciatori, il tutto realizzato nell’iconica stampa Paisley nera che per l'occasione si tinge di strisce rosse e nere.