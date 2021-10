Milan, rimpianto Paqueta. L’Equipe: “Un fenomeno, ha impressionato tutti”

Lucas Paqueta, ex giocatore del Milan, sta facendo benissimo con la maglia del Lione. L'Equipe esalta le sue qualità

Lucas Paqueta , ex giocatore del Milan , continua a fare benissimo con la maglia del Lione. A tal proposito l'Equipe ha dedicato un approfondimento al giocatore della nazionale brasiliana, che con i rossoneri non è riuscito a esprimersi a dovere. Ecco il pezzo: "Paqueta, un fenomeno sotto esame. Brillante contro il Monaco nella sfida di sabato scorso, Lucas Paqueta continua a impressionare tutti gli osservatori , incantati dalle sue molteplici qualità. Dal suo arrivo nel settembre 2020, dopo il fallimento a Milano, il 24enne si è affermato come il miglior giocatore del Lione.

"Titolare nel centrocampo a tre di Rudi Garcia, si è poi messo a disposizione grazie alla sua capacità di interpretare più ruoli, compreso quello di centravanti per coprire la mancanza di Moussa Dembélé. In questa stagione, a parte la brutta prestazione contro l'Angers (0-3), ha messo in pericolo tutte le difese (già 4 gol). Una crescita continua". Chissà come sarebbe andato Paqueta nel Milan attuale, cioè in una squadra che sta riuscendo a far esaltare quasi tutti i singoli a disposizione.