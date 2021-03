Milan, rimpianto Andrè Silva? 21 gol in 24 gare e prezzo alle stelle

Andre Silva, attaccante dell'Eintracht Francoforte, continua a fare tanti gol in Germania: è un grande rimpianto per il Milan

Salvatore Cantone

Milan, ricordi Andre Silva?. L'attaccante portoghese, che ha giocato in maglia rossonera nella stagione 2017-18, sta facendo benissimo con l'Eintracht Francoforte. 22 gol in 26 presenze in questa stagione in Germania, per un totale di 2.234 minuti. La cosa incredibile è che in Bundesliga l'ex rossonero ha segnato gli stessi gol (21 in 24 gare) di un certo Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund.

Insomma, Andre Silva sta dimostrando tutto il suo valore. Tra l'altro lo stesso attaccante nella giornata di ieri ha rilasciato un'intervista a Transfermarkt: "Penso che questo André Silva sia quello di sempre. L'unica differenza è l'esperienza e le conoscenze acquisite. Quando sei giovane e solo in un nuovo mondo, senza qualcuno che ti aiuti o ti dia le giuste informazioni, non è facile. Ognuno fa il proprio percorso. Sono cambiato di volta in volta, ho trovato numerosi ostacoli, ma attualmente mi sento più tranquillo ed è per questo che posso dimostrare di che pasta sono fatto veramente".

Chiaro il riferimento al Milan. Arrivato in Italia nell'estate del 2017, Andre Silva doveva essere il gioiellino di punta voluto da Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone, ma le cose non sono andate nella maniera sperata. Dopo un ottimo inizio nei preliminari di Europa League, il portoghese si è spento, non riuscendo mai ad incidere completamente. La critica principale? Quello di essere bello nei movimenti ma non cattivo sotto porta, considerando l'unico gol segnato in Serie A (quello segnato a Marassi contro il Genoa).

Il Milan nell'estate scorsa ha deciso dunque di cederlo a titolo definitivo all'Eintracht Francoforte, con Ante Rebic che ha fatto il percorso opposto. E' stata una scelta sbagliata da parte della dirigenza? Difficile dirlo, anche perchè la Serie A resta il campionato più difficile per gli attaccanti, ma di sicuro il portoghese avrebbe fatto comodo alla causa rossonera.

Con i problemi fisici di Ibrahimovic e Mandzukic sarebbe stato molto utile per Pioli, ma il portoghese si sarebbe espresso sugli stessi livelli giocando di meno? Impossibile saperlo, ma una cosa è certa: il valore di Andre Silva sta schizzando (38 milioni di euro fonte transfermarkt) a suon di gol.