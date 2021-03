Calciomercato Milan – Per la fascia c’è Orsolini: ecco quanto costa | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, è entrato nel mirino del club di Via Aldo Rossi

Daniele Triolo

Riccardo Orsolini, classe 1997, esterno offensivo del Bologna, è un concreto obiettivo di calciomercato del Milan. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. I rossoneri, a destra, possono infatti già contare su Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo. È possibile, però, che in futuro il belga possa tornare a fare il terzino, scalando indietro di qualche metro, per giocarsi il posto con Davide Calabria.

Ecco, dunque, che il nome di Orsolini può tornare prepotentemente in auge per il Diavolo. Il Milan ha focalizzato, infatti, la propria attenzione sull'italiano della squadra di Siniša Mihajlović e su Florian Thauvin, esterno offensivo francese in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia. Ma perché il Milan è tornato ad interessarsi al ragazzo che, qualche stagione fa, incantava con l'Ascoli in Serie B?

Semplice. A Bologna, ultimamente, Mihajlović gli sta preferendo Andreas Skov Olsen ed il ragazzo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, sta pensando di cambiare aria. Orsolini, in rossoblu, percepisce 1,1 milioni di euro netti l'anno. Uno stipendio nettamente inferiore, per esempio, alle richieste di Thauvin, che, forte degli 8 gol e 9 assist stagionali, ne vorrebbe 4 a stagione. Per cedere Orsolini, che non sembra avere intenzione di prolungare, il Bologna chiederebbe 20 milioni di euro.