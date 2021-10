Milan: ricaduta Giroud, rumours su Kessie e compleanno Ibrahimovic

Dopo la delusione per la sconfitta contro l'Atletico Madrid in Champions League, il Milan punta a riscattarsi in campionato. Questa sera alle ore 21, i rossoneri saranno di scena al 'Gewiss Stadium' di Bergamo per la partita contro l'Atalanta. Una partita che non vedrà protagonista Olivier Giroud, fuori dalla lista dei convocati. Attenzione inoltre alle sempre vive indiscrezioni sul futuro di Franck Kessie lontano dal Milan. Infine come non ricordare i 40 anni di Zlatan Ibrahimovic? Ecco le Top News della mattina di oggi, 03 ottobre 2021, nelle prossime schede!