Milan, Ribery: “Spero vinca lo Scudetto, se lo merita Ibrahimovic”

Ribery, attaccante della Salernitana, ha parlato del campionato, augurandosi che il Milan vinca alla fine. Ecco le sue parole.

È uno dei più importanti giocatori del campionato, Franck Ribery, anche se sta facendo un po' fatica, e ha parlato del Milan in ottica vittoria del campionato. Il francese, classe 1983, gioca attualmente nella Salernitana e ai microfoni di Sky ha parlato del fatto che si auguri che siano i rossoneri a trionfare, anche perché se lo meriterebbe Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981. Ecco dunque tutte le sue parole a riguardo: "Per lo Scudetto direi Milan, anche per Ibrahimovic: lo merita come persona e come giocatore, per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi piacerebbe se il Milan vincesse soprattutto per lui". Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata finora >>>