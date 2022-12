Milan, revocato il giorno di riposo previsto per oggi: le ultime | News

Ieri il Milan ha disputato l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato, ma Stefano Pioli non ha trovato le risposte che sperava di trovare. I rossoneri, infatti, hanno disputata una brutta partita contro il PSV Eindhoven perdendo 3-0. Un risultato pesante ma meritato per quanto visto sul campo, con il Diavolo che si è reso pericoloso in una sola occasione quando ormai la partita era già chiusa.