Milan, retroscena Gazidis: video mandato ai giocatori due giorni fa

Retroscena raccontato dall'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano su Ivan Gazidis, ad del Milan alle prese con un carcinoma alla gola

Nel video un Gazidis sorridente da New York, dove si trova per le terapie del caso. La squadra, a sua volta, ha risposto attraverso un video-messaggio affidato al cellulare di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan ha inviato il tutto via WhatsApp, a testimonianza dell'unione del gruppo rossonero e dell'affetto verso Ivan Gazidis.