Milan, Trevisani: “I giocatori hanno le loro responsabilità. Però con …”

A Fontana di Trevi, podcast di Cronache di Spogliatoio, il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del Milan di Paulo Fonseca e dei giocatori rossoneri. Ecco le parole del telecronista: "Oltre a società ed allenatori, anche i giocatori hanno le loro responsabilità. Questi vituperati giocatori, sono gli stessi che hanno vinto uno Scudetto: Leao, Tomori e Theo Hernandez l'hanno vinto. Questa gente ha fatto scudetti, secondi posti e semifinale di Champions. Forse sono un po' discontinui e teste calde, ma a pallone ci sanno giocare e l'hanno dimostrato. Il motivo? Prima il Milan aveva figure come Maldini, Massara e Pioli che, in qualche maniera, sapevano aggiustare questa torta imperfetta. In questo momento, il Milan sta come Schettino".