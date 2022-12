Milan, il report ufficiale dell’allenamento di Santo Stefano

Durante il giorno di Santo Stefano, il Milan è sceso in campo per gli allenamenti: ecco il report ufficiale

(fonte: acmilan.com)- Santo Stefano a Milanello per i rossoneri i quali, dopo aver usufruito di due giorni di riposo in occasione del Natale, si sono ritrovati per pranzo presso il Centro Sportivo per riprendere gli allenamenti in preparazione della ripresa del campionato prevista per il prossimo 4 gennaio. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.