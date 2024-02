Milan-Rennes, seria ed enorme ipoteca: Leao, Loftus-Cheek e tutto facile

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato l'ottima e convincente vittoria del Milan sul Rennes, valida per l'andata dei Play-Off di Europa League. I rossoneri ottengono l'importante successo grazie al gol di Leao e la doppietta di Loftus-Cheek, ma è stata la prestazione di squadra a far ben sperare per il futuro (sia in Europa che in campionato). Questo, e altro ancora, lo trovate nel video qui sotto!