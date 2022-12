Milan, RedBird e quell’intreccio con gli Yankees: l’idea di Cardinale

Il Milan potrebbe finire, grazie alla proprietà di RedBird, in un intreccio con gli Yankees. Ecco l'idea di Cardinale

Secondo un retroscena rivelato da alcuni giornalisti di Business Insider, tra cui Hayley Cuccinello e Dakin Campbell , Gerry Cardinale è stato praticamente ad un passo dall'acquisizione del Liverpool . Fu fermato solamente da Lloyd Blankfein , banchiere ed ex presidente di Goldman Sachs , che si preoccupava delle possibili dicerie dei media.

Ancora oggi lo stesso Cardinale ricorda quell'occasione sottolineando come fossero in anticipo con i tempi, ma spiegando di aver capito la decisione a posteriori. Successivamente l'attuale proprietario del Milan uscì da Goldman Sachs e si mise in proprio, fondando RedBird nel 2014, che ha 7,5 miliardi di dollari di asset.