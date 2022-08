Milan a RedBird, ombre dal Lussemburgo: le ultime sul cambio di proprietà

Mentre da Casa Milan filtra sempre tranquillità sull’imminente passaggio delle quote di maggioranza a RedBird, dal Lussemburgo nutrono dubbi in merito all’operazione. Prosegue, infatti, la battaglia legale attorno a due questioni...

Mentre da Casa Milan filtra sempre tranquillità sull'imminente passaggio delle quote di maggioranza a RedBird , dal Lussemburgo nutrono dubbi in merito all'operazione. Prosegue, infatti, la battaglia legale attorno a due questioni societarie: le cause intentate a Elliott rispettivamente dall'ex presidente Yonghong Li , che un mese fa ha ottenuto il sequestro cautelare di 364 milioni di euro del fondo dei Singer, e dall'azionista di minoranza Blue Skye del finanziere Salvatore Cerchione , che ritiene illegittima la trattativa Elliott-RedBird.

Come scrive Repubblica, Elliott ha presentato in Lussemburgo formale opposizione al sequestro cautelare di 364 milioni di euro, disposto lo scorso luglio dal tribunale di Città del Lussemburgo a favore di Li. Adesso la palla passa di nuovo al tribunale. Per molti, comunque, non ci sono dubbi: Gerry Cardinale sarà il nuovo proprietario del Milan. Nessun rallentamento, assicurano le fonti più vicine a RedBird. Anche se gli "altri" non si arrendono.