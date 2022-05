Milan-RedBird, le firme la prossima settimana. E sul futuro di Maldini…

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il cambio di proprietà del Milan: ecco, dunque, quale sarà il futuro di Maldini

Importanti aggiornamenti riguardo il cambio di proprietà del Milan . Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', la settimana prossima sarebbe quella cruciale per le firme sull'acquisto della maggioranza del club rossonero da parte di RedBird Capital . Il fondo Elliott avrebbe accettato l'offerta da 1.3 miliardi e adesso si passerà ai prossimi due step cruciali. A metà della prossima settimana, infatti, sono previste le firme mentre tra circa un mese si procederà con il closing dell'affare. In ogni caso, Elliott rimarrà all'interno del club con una percentuale minoranza (si parla di 30%, con il 70% in favore di RedBird).

Dunque, cosa ne sarà del futuro di Paolo Maldini dopo le sue dichiarazioni dei giorni scorsi? Come riferisce 'Sky Sport', attualmente il direttore dell'area tecnica del Milan è in vacanza a Tel Aviv e tornerà in Italia nei prossimi giorni. Nonostante abbia espresso tutto il suo disappunto per la sua situazione contrattuale e quella di Massara, il rinnovo non è mai stato messo in dubbio a Casa Milan anche se non ci sono ancora stati incontri tra le parti. In ogni caso, le sue dichiarazioni avrebbero creato imbarazzo e messo la proprietà, sia quella attuale che quella che verrà, con le spalle al muro.