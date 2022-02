Milan, serve la migliore versione di Rebic per vincere lo scudetto | News

Ante Rebic è tornato a disposizione di Pioli da diverse giornate, ma ancora non appare essere in grandissima condizione fisica

Enrico Ianuario

Cosa succede ad Ante Rebic? E' questo quello che si chiedono i tifosi del Milan, i quali si aspettano di rivedere la migliore versione possibile dell'attaccante croato. Da tre stagioni in rossonero, tutti hanno apprezzato le grandissime capacità dell'ex Eintracht, ovvero potenza fisica, progressione palla al piede, fiuto del gol, abile negli inserimenti e capacità di servire i compagni in rete. Caratteristiche che gli hanno consentito di ricevere l'appellativo di 'DevastAnte', ma di devastante si è visto ben poco, da parte sua, in questa stagione.

Praticamente assente per quasi tutto il girone d'andata, Rebic è tornato a disposizione di Stefano Pioli da gennaio in poi. Nonostante abbia recuperato dai suoi problemi fisici, il numero 18 rossonero non ha ancora offerta una prestazione all'altezza delle sue capacità. Il gol contro la Salernitana di sabato scorso rischia di essere l'unico lampo nel bel mezzo di niente. Sia chiaro: non è una critica, ma è la speranza di veder Rebic in grande condizione ed essere utile alla causa del Milan.

Stefano Pioli e tutto il mondo milanista lo sa: il Milan ha bisogno anche di Rebic per vincere lo scudetto. Il suo contributo dovrà essere prezioso in quanto può ricoprire diversi ruoli del reparto offensivo e garantire più rotazioni tattiche all'allenatore ex Fiorentina. Considerato anche i continui acciacchi di Ibrahimovic e Giroud, il croato potrebbe essere una più che valida alternativa ai due giocatori appena citati. In carriera Rebic ha fatto sempre ben nel girone di ritorno, dunque il Milan aspetta solo lui per contribuire alla conquista del tricolore. Milan, le top news di oggi: polemiche arbitrali, novità su Botman.

