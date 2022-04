Milan, Rebic è un caso: non si è mai visto tra dolori e infortuni

Ancora problemi al ginocchio per Ante Rebic, calciatore del Milan. Il croato in questa stagione non c'è praticamente mai stato

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport analizza la stagione di Ante Rebic. L'attaccante in questa stagione è irriconoscibile, nel senso che non c'è mai stato. Il croato ha sempre svoltato in rossonero nella seconda parte dell'annata, ma in questo caso non è andata cosi. Paradossale quanto successo nel derby: Rebic, partito dalla panchina, doveva entrare nel secondo tempo, ma un problema al ginocchio l'ha fermato. L'ha spiegato lo stesso Pioli nel post partita: "Ante non è entrato perché all’intervallo ha sentito un dolorino al ginocchio e mi ha detto che non era in grado di giocare".

Ieri Rebic si è sottoposto ad alcuni esami al ginocchio che hanno dato esito negativo. In ogni caso rimane il fatto che il croato in questa stagione è stato fermato da troppi problemi fisici, alcuni "certificati", altri meno. Un po' come Zlatan Ibrahimovic, con la differenza che i due hanno età completamente diverse.

La speranza è che Rebic possa disputare queste ultime partite al meglio delle sue possibilità, anche se si può già dire che questa stagione non è stata all'altezza delle precedenti. L'ex Fiorentina in questo 2021-22 ha saltato per infortunio 16 partite: solo Kjaer e Ibrahimovic ne hanno saltate di più, rimanendo in campo per più minuti (1.073 il danese e 1.098 lo svedese, contro i 986 di Rebic). Insomma, poche presenze e pochi gol. Al Milan di Pioli, per vincere lo scudetto, serve ben altro. Intanto possibile colpo dal Real Madrid.

