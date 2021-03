Milan, Rebic convocato dalla Nazionale croata | News

Le ultime notizie sul Milan. Ante Rebic, attaccante del Milan, è stato convocato dalla Nazionale croata: il giocatore è già in Croazia

Nonostante l'indisponibilità causa squalifica, e con l'infiammazione all'anca che tanto lo ha tormentato nelle ultime settimane, Ante Rebic è stato convocato dalla Nazionale croata. Stando a quanto riferito dall'inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, l'attaccante ex Eintracht è già in Croazia e non ha seguito la squadra rossonera nella trasferta di Firenze. Per l'attacco del Milan prende fortemente quota una candidatura >>>