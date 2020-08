Milan, Rebic ammazza grandi: un dato che denota forte personalità

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non si sono grandi dubbi nell’affermare che Ante Rebic sia stato uno dei migliori giocatori della stagione del Milan. Un inizio ad handicap, che si è poi trasformato in un exploit formidabile. C’è una statistica molto interessante che riguarda il croato, a segno 12 volte in stagione tra campionato e Coppa Italia. Molti dei gol del numero 18 sono arrivati contro squadre davanti in classifica, nei cosiddetti big match: Rebic, infatti, ha timbrato il cartellino ben due volte contro la Juventus, ma lo ha fatto anche contro Inter, Lazio e Roma. Un dato che sottolinea l’attitudine dell’ex Eintracht di essere decisivo nelle partite importanti.

